Dois são presos por tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara

Acusado alegou ser usuário e negou que dinheiro seria proveniente do tráfico de drogas - Foto: Divulgação - Gama

Dois homens de 19 e 37 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ocorrências foram atendidas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) e PM (Polícia Militar).

Na primeira ocorrência, por volta de 18h00, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo Centro de Americana quando foram informados por populares que um homem estava traficando no viaduto Amadeu Elias, próximo ao Ribeirão Quilombo, na Avenida dos Bandeirantes.

Os guardas se dirigiram ao local, onde encontraram o suspeito de 37 anos. Ele, ao ver a viatura se aproximando, dispensou algo no ribeirão. Apesar de não ter revelado aos guardas o que jogou na água, foi encontrado com ele 16 porções de maconha e R$ 269,75.

Aos patrulheiros ele negou ser traficante, disse que era apenas usuário e afirmou que o dinheiro era fruto do seu trabalho como coletor de reciclados. Diante dos fatos ele foi conduzido à delegacia de Americana e autuado em flagrante por tráfico.

A segunda ocorrência ocorreu próximo às 23h em Santa Bárbara. Policiais Militares faziam patrulhamento pelo Parque Residencial do Lago, quando viram um jovem de 19 anos mexendo em algo atrás de uma placa na Rua Vitório Padoveze.

No local os policiais encontraram 15 microtubos de cocaína, 13 pedras de crack e cinco porções de maconha. Já com o suspeito foram encontrados R$ 21, que seriam provenientes do tráfico. Ele foi levado ao plantão da cidade, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.