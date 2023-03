Dois são presos pela GCM de Santa Bárbara após roubarem carro em Americana

Veículo foi recuperado pela GCM de Santa Bárbara em menos de duas horas - Foto: Divulgação / GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal), de Santa Bárbara d’ Oeste recuperou nesta segunda-feira (27), um carro que tinha sido roubado em Americana, duas horas antes. A dupla de criminosos também foi presa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h, uma jovem de 18 anos foi levar a sua amiga, da mesma idade, para a casa dela e quando pararam o carro, um Fiat Stylo amarelo, na Rua Frei de Mont Alverne, na Vila Dainese, foram abordadas por dois ladrões.

De acordo com relatos da motorista, ao parar o carro, ela viu dois homens vindo em sua direção, sendo que um deles estava armado. Ela teve tempo hábil de travar a porta, entretanto, a passageira não e, com isso, os criminosos as obrigaram a descer e fugiram com o veículo da vítima.

Após o crime, os guardas de Santa Bárbara foram informados sobre o roubo e começaram a fazer buscas pela cidade. Com as características dos assaltantes passadas pelas vítimas, os agentes suspeitaram de um jovem, morador do Jardim Batagim e se dirigiram para o imóvel.

Cerca de duas horas depois do roubo, os guardas encontraram os suspeitos, ambos de 21 anos, dentro de um imóvel na Rua Francisco Braga. Os dois confessaram o delito e informaram que haviam abandonado o carro, assim como os pertences das vítimas entre a Avenida do Comércio e a Rua do Linho, no Cidade Nova. Eles foram autuados em flagrante por roubo.

Pertences também foram recuperados e devolvidos às vítimas – Foto: Divulgação – GCM

As duas vítimas ainda estavam na delegacia de Americana, registrando os fatos, quando foram informadas de que o carro foi recuperado. O veículo, assim como os pertences foram devolvidos.