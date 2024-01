Dois são presos por violência doméstica em Americana e Santa Bárbara

Um pintor, de 45 anos, e um conferente, de 23, foram presos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (7), por violência doméstica. Um deles desferiu socos contra a companheira e o outro agrediu a cunhada. As duas mulheres passaram por atendimento médico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo os registros policiais, em Americana, por volta de 17h50, o vizinho que é cunhado da vítima chamou a PM, após ouvir a discussão do casal. Ao chegarem no endereço, no Antônio Zanaga 2, os policiais foram atendidos pela vítima, de 42 anos.

Aos policiais, ela relatou que mora junto com o agressor há nove anos e que já foi agredida outras vezes, entretanto, nunca o denunciou. Neste domingo, segundo ela, houve uma briga entre eles, pois o amasiado estava embriagado e, durante a discussão, ele a acertou com socos no rosto e na cabeça.

Ela recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e depois foi até a delegacia para prestar depoimento. O marido foi preso em flagrante por violência doméstica.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outro caso

Em Santa Bárbara, por volta de 21h40, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, quando foram parados por uma jovem de 26 anos com ferimentos no joelho.

Ela relatou que momentos antes foi separar uma briga entre a sua irmã e seu cunhado, quando o jovem, de 23 anos, lhe deu um soco na nuca e com isso ela acabou caindo ao chão.

O jovem foi encontrado em sua residência, no mesmo bairro, e foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica. A vítima passou por atendimento médico no Edson Mano e, em seguida, procurou a unidade policial para pedir medidas protetivas contra o cunhado.