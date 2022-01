Dois homens acabam presos após roubarem caminhonete Hilux em Limeira

Policiais Militares do 10° Baep recuperaram os veículos em Nova Odessa e Santa Bárbara

Dois homens de 26 e 30 anos foram presos na noite desta quarta-feira (12), após roubarem duas Hilux em Limeira. Os veículos foram recuperados em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa por policiais do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Um dos detidos é suspeito de pertencer a Gangue da Hilux. O grupo é apontado por diversos roubos e furtos de caminhonetes luxuosas em Americana e região.

Os veículos foram recuperados em Santa Bárbara e Nova Odessa – Foto: Baep / Divulgação

Segundo informações do Batalhão, os policiais receberam informações da Guarda Municipal de Limeira sobre o roubo dos veículos. Os patrulheiros relataram também que na ação criminosa os ladrões teriam usado um Gol vermelho.

Com as informações conseguidas por meio da placa do Gol, os militares tiveram acesso ao endereço e por volta de 20h chegaram ao local, na Rua José Roberto Muniz, em Nova Odessa.

Com a chegada das viaturas, um homem jogou uma chave de carro para dentro de um imóvel. Ele foi abordado e dentro desta residência estava um segundo suspeito. Ao ver os PMs, o homem tentou fugir, mas acabou sendo alcançado.

Um dos abordados confessou a participação no roubo e passou a localização das Hilux roubadas. Uma estava próxima à casa onde foram abordados, em Nova Odessa, e a outra em um estacionamento de Santa Bárbara.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira por roubo. Os automóveis foram devolvidos para as vítimas.

Gangue da Hilux

Em conversa com o LIBERAL nesta quinta-feira (12), o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, José Donizeti de Melo confirmou que um dos presos pelo roubo em Limeira é suspeito de integrar a Gangue da Hilux

O grupo é apontado pela delegacia especializada como responsável por roubos e furtos de caminhonetes de luxo, modelo Toyota Hilux, em Americana e região.

De acordo com as investigações, os veículos eram revendidos por R$ 25 mil cada para diversas cidades do Estado, incluindo o ABC e a Baixada Santista

Em uma das prisões realizada pela DIG em setembro, a especializada estimou que ao menos 15 caminhonetes tinham sido furtadas ou roubadas pela gangue entre agosto e setembro do ano passado.

“Um deles é investigado por nós na participação de roubos aqui em Americana. Agora vamos trabalhar juntos com a DIG de Limeira para comprovar tudo isso”, pontuou o delegado.

*Colaborou João Colosalle