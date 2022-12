Dois são presos em Campinas após furtarem moto BMW em Nova Odessa

Dois homens de 18 e 27 anos foram presos na madrugada desta quinta-feira (29), depois de furtarem uma motocicleta BMW 1200 em Nova Odessa, fugirem da PM e serem detidos na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta de meia noite e meia, policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No local do crime, aos militares, uma das vítimas contou que três homens em um Vectra pararam próximo a moto na Avenida Ampélio Gazetta e em determinado momento, segundo a PM, anunciaram o roubo.

Dois homens, sendo um armado, desembarcaram e obrigaram o casal a descer da BMW. Na sequência, os três criminosos fugiram, sendo dois na moto e o outro no carro que foi usado na abordagem.

De acordo com a SSP, com as características dos suspeitos passadas por testemunhas, os PMs iniciaram as buscas na região e, na Rodovia Anhanguera, na altura do bairro Padre Anchieta em Campinas, viram o momento em que os criminosos passaram em alta velocidade com a motocicleta roubada.

Os policiais passaram a acompanhar o veículo e minutos depois os dois foram detidos, confessaram a prática do crime e foram autuados em flagrante por roubo. Já a moto BMW foi devolvida ao proprietário.