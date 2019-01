Dois são detidos por furtar engradados de cerveja

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 27 anos e deteve um jovem de 17 após após eles terem furtado dois engradados com 44 vasilhames de cerveja nesta quarta-feira (30), em Cosmópolis. Eles tentaram vender os itens a um bar na Rua Campinas, no Centro do município.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), veio a denúncia de que dois indivíduos estavam carregando duas caixas de engradado de cerveja pela Rua José Morais, sentido centro. Em patrulhamento, os suspeitos foram encontrados em frente a um bar na Rua Campinas, também na região central de Cosmópolis.

Durante abordagem, os dois indivíduos afirmaram que haviam achado os itens na rua e tentaram vendê-los à proprietária do estabelecimento, e que ela se negou a comprar. A PM entrou em contato com o dono de uma funilaria que fica próxima ao local onde os suspeitos disseram ter achado os engradado, mas ele rebateu essa versão e afirmou que não viu nenhum dos materiais citados na região.

Assim, os indiciados confessaram para a PM que haviam pulado o quintal de uma residência que fica em frente à funilaria e furtaram os dois engradados com 44 vasilhames de cerveja. Eles foram presos por furto qualificado.