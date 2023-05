Dois moradores da região se tornam réus por ataques em Brasília

Dois moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) se tornaram réus e vão responder a uma ação penal por supostos crimes praticados nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. As denúncias foram aceitas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em sessão virtual extraordinária encerrada às 23h59 desta terça-feira (2).

Maria Aparecida Medule, 51, de Americana, e Haroldo Wilson Roder, 57, de Nova Odessa, são investigados no inquérito que apura os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Porém, não há detalhes sobre as acusações contra eles – o processo tramita sob sigilo.

Maria Aparecida Medule fez vídeo em Brasília – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ao todo, nesta terça, o STF recebeu 200 denúncias feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) em inquéritos contra pessoas acusadas de envolvimento no ataque às sedes dos três Poderes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na nova fase do processo, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Só depois o STF vai julgar se condena ou absolve os acusados.

Por maioria, o colegiado seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos, no sentido da existência de indícios razoáveis de autoria e da materialidade dos crimes.

Para o relator, as peças apresentadas pela PGR detalharam adequadamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos delitos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Maria Aparecida é servidora da Prefeitura de Americana. Ela atua como inspetora na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, mas, conforme o LIBERAL noticiou em fevereiro, teve o contrato de trabalho suspenso pelo Executivo por conta de sua prisão.

Procurada pelo LIBERAL, sua defesa não quis se manifestar. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Haroldo.

Outras denúncias

Antes, em 24 de abril, o Supremo já havia tornado rés 100 pessoas acusadas de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Nesta quarta, o STF começou a analisar as denúncias contra outros 250 acusados.

A lista inclui pelo menos cinco moradores da região. Três deles são de Sumaré: o operador de máquina Davi Emanuel Pereira Domiciano, de 41 anos; o comerciante Carlos Alberto da Silva Nascimento, 37; e o autônomo Givair Batista Souza, 49.

Também há a faxineira Edineia Paes da Silva dos Santos, 37, de Americana; e o motorista de transporte por aplicativo Dirceu Dibeiro da Assunsão, 54, de Nova Odessa.