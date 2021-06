Dois homens e um menor são presos após roubarem carro em Sumaré

PM foi informada que os ladrões tinham fugido para Hortolândia depois do crime

Dois homens, de 20 e 30 anos, foram presos e um menor de 17 anos foi apreendido após roubarem um carro em Sumaré, fugirem da PM (Polícia Militar) e serem abordados em Hortolândia na noite desta segunda-feira (14).

Segundo informações da PM, por volta das 20h os militares receberam uma ligação informando que três pessoas tinham roubado um carro, modelo Corsa Hatch Maxx, em Sumaré, posteriormente fugido e estariam em Hortolândia.

Os militares começaram as buscas e viram o Corsa na Rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Hortolândia I. Dentro do automóvel estavam os suspeitos.

Foram dados sinais de parada luminosos e sonoros. Houve acompanhamento do veículo e, depois de alguns metros, na Rua Rosendo Maciel, o condutor estacionou.

Os três confirmaram a autoria do roubo e confessaram que utilizaram um simulacro. No carro, também foram localizados os pertences da vítima, como um smartwatche, um notebook, um celular, cartões bancários, além de R$ 337.

O trio foi levado ao plantão policial, onde os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por roubo qualificado e o menor foi apreendido.