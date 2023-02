Carro achado com dois corpos carbonizados está ligado a desaparecimento de morador de Americana

Veículo ainda estava em chamas quando a Guarda Civil Municipal chegou - Foto: Reprodução - GCM.JPG

Dois corpos, ainda em chamas, foram encontrados na caçamba de um carro, na Estrada Municipal LIM-125, em Limeira, na noite desta quarta-feira (15). O veículo, uma camionete GM Montana, está registrada em nome de um morador de Americana e estaria ligado ao desaparecimento de um homem, de 35 anos, residente do Antonio Zanaga I.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 23h, um caminhoneiro passava pela Estrada Municipal LIM-125 quando, no km 100, na altura do bairro Jaguari, viu um carro em chamas e acionou a GCM (Guarda Civil Municipal).

Os guardas se dirigiram ao local e lá encontraram o veículo ainda em chamas, mesmo com a chuva forte que caia no momento. Os corpos carbonizados foram encontrados na caçamba do veículo.

Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. A Polícia Civil também foi chamada para a realização de laudos periciais e os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Limeira. Não há confirmação da identidade dos corpos até o momento.

Ainda durante a ocorrência, os guardas identificaram que o emplacamento do carro está relacionado ao desaparecimento de um morador do Antônio Zanaga I, em Americana.

O registro de desaparecimento foi feito na tarde de quarta-feira após, segundo familiares, o homem, que trabalha como coletor de recicláveis, deixar sua residência na manhã de terça-feira (14) em uma Montana de mesma placa do veículo encontrado e não retornar mais para casa nem responder aos chamados via celular.

A família do morador de Americana foi informada sobre a localização do carro incendiado e dos corpos em Limeira, apesar disso, apenas exames poderão comprovar a identidade das vítimas encontradas na caçamba.