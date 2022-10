Dois casos de resistência à detenção foram registrados em Americana e Santa Bárbara

Dois casos de resistência à detenção foram registrados nos plantões policiais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre a tarde de domingo (23) e a madrugada desta segunda-feira (24). Em ambos os casos, os apreendidos chegaram a arremessar pedras e garrafas contra os guardas, que reagiram com disparos.

Em Santa Bárbara, por volta de 21h deste domingo, a equipe de GCM (Guarda Civil Municipal) foi chamada por populares informando que um homem, de 28 anos, havia quebrado algumas garrafas e estava ameaçando os vizinhos, na Rua do Trigo, no Jardim Pérola. Os patrulheiros conversaram com os familiares e também com o suspeito, que comprometeu-se a cessar as ameaças.

Mais tarde, às 2h30, as viaturas foram mais uma vez solicitada pelos moradores informando que o homem tinha voltado a perturbar e, desse modo, os guardas retomaram ao endereço.

Ao chegarem no local, o indivíduo jogou pedras e garrafas contra as viaturas e depois foi para cima dos patrulheiros com uma garrafa quebrada. Para se defender, um dos agentes disparou duas vezes contra o agressor com uma arma não letal. Após prestar depoimento no plantão policial do município, o homem foi liberado, mas segue como investigado por resistência e ameaça.

Outro caso. Em Americana, os patrulheiros faziam patrulhamento por volta de 17h deste domingo, quando observaram um adolescente de 17 anos entregando algo para uma pessoa em um carro, na praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

Os 14 microtubos de cocaína, mais os R$ 205, assim como as pedras arremessadas contra os guardas, foram apreendidas – Foto: Gama / Divulgação

Os guardas então o abordaram e com ele foram encontradas 14 microtubos de cocaína, mais R$ 205 em espécie. Ao perceber que seria levado à delegacia de Americana, ele reagiu agressivamente e, junto com um comparsa, conseguiu causar um princípio de tumulto.

Durante a confusão, o adolescente tentou fugir, mas foi alcançado a poucos metros da praça, na rua da Solidariedade, sendo capturado mais uma vez.

Novamente o suspeito e um outro indivíduo começaram a instigar a população contra os patrulheiros. O seu comparsa chegou a arremessar pedras contra a viatura e guardas e, para conter as agressões, um dos patrulheiros deu um tiro para cima.

Na sequência, o menor foi conduzido à delegacia de Americana e liberado a mãe. Já o comparsa, de 24 anos, que jogou as pedras também foi apresentado no período noturno por uma outra equipe e também foi liberado.