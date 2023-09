Dise prende três pessoas por tráfico em ocorrências distintas em Americana e Hortolândia

Em ambas as ocorrências foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína

Diversas porções de maconha, cocaína e crack, além de anotações do tráfico, foram apreendidas em Americana - Foto: Divulgação_Dise

Três pessoas foram presas em Americana e Hortolândia por tráfico de drogas em duas ocorrências distintas da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, nesta quarta-feira (20).

Em Americana, os investigadores foram averiguar uma denúncia anônima de que um homem, de 35 anos, conhecido como Vulgo estaria armazenando drogas em sua casa, na Rua Jorge F. Gustavo Bergren, na Vila Mariana.

Os agentes foram ao local e com o suspeito encontraram nove pedras de crack e uma porção de maconha, já dentro de sua casa, estavam diversas porções de maconha, cocaína e crack, além de itens para embalo de entorpecentes, balança de precisão e folhas com a contabilidade do tráfico.

Ao ser indagado, ele afirmou que recebia R$ 400 para armazenar a droga. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Mais dois presos

Dise apreendeu 67 porções de maconha, 34 unidades de cocaína e 10 pedras de crack – Foto: Divulgação_Dise

Já em Hortolândia, os agentes foram averiguar um ponto de tráfico, próximo a uma área verde, no bairro São Jorge.

Após trabalho de campana no local, eles flagraram o casal, uma mulher de 41 anos e um jovem de 21 anos, realizando a venda de entorpecentes. Ambos foram abordados e, durante busca pessoal, foi encontra uma pequena quantidade de crack, maconha, cocaína e dinheiro. Ainda próximo a eles, os policiais encontraram os demais entorpecentes.

Durante a ocorrência foram apreendidas 67 porções de maconha, 34 unidades de cocaína e 10 pedras de crack. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.