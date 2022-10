Dise deflagra operações contra o tráfico drogas em Sumaré e Americana

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) deflagraram duas operações contra o tráfico de drogas, em Sumaré e Americana, nesta terça-feira (25). Dois homens foram presos e 648 porções de entorpecentes foram apreendidas.

No primeiro caso, durante a Operação Araxá, realizada no Condomínio Araxá, no Jardim Conceição, em Sumaré, um desempregado de 21 anos foi abordado pelos agentes. Na ocasião, foram localizados 259 pinos de cocaína, 180 buchas de maconha, 17 porções de skank, 58 porções de k2 (maconha sintética), 131 pedras de crack e R$ 103 em dinheiro.

Drogas apreendidas na Operação Araxá, em Sumaré – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, as equipes apuraram denúncias que apontavam o intenso tráfico de drogas no condomínio. Os policiais observaram que o suspeito guardava as drogas perto de uma caixa d’água. O rapaz foi abordado e os entorpecentes apreendidos.

Operação Delivery

Durante a segunda fase da Operação Delivery, que ocorreu no mesmo dia, no Jardim São Luiz, em Americana, um desempregado de 36 anos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, também acabou preso.

As investigações apuravam que, atualmente, os usuários estavam comprando entorpecentes por delivery. Tinham a comodidade de receber as porções em casa e pagavam com cartões de crédito/débito ou Pix.

O responsável pelo tráfico, que residia no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, já vinha sendo monitorado há algum tempo.

Nesta terça, o criminoso saiu de carro e foi acompanhado pelos policiais. Assim que ele estacionou, a abordagem foi realizada. No interior do veículo os agentes localizaram três porções de cocaína, R$ 50 em dinheiro, máquina de cartões e telefone celular.

Os dois suspeitos foram conduzidos à sede da delegacia especializada em Americana, onde foram autuados em flagrante e depois encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré.