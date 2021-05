Dise de Americana prende um homem por receptação em Sumaré

Valor da carga é estimado em cerca de R$ 100 mil - Foto: Divulgação - Dise

Um homem de 42 anos foi preso pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana no Parque das Nações, em Sumaré, após ele ser flagrado com uma carga de lâmpadas de LED e luminárias em seu imóvel. A ação ocorreu durante a manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com informações da delegacia especializada, uma equipe estava no bairro por conta de uma investigação de tráfico de drogas, quando suspeitou de uma residência no local.

Os policiais então entraram em contato com o indivíduo que estava no imóvel e ao abrir a porta da casa, eles avistaram uma grande quantidade de caixas de carga roubada no interior da residência e dentro de uma Fiat Fiorino branca, que também foi apreendida.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a sede da Dise, no bairro Campo Limpo, em Americana, onde recebeu voz de prisão por receptação. Fiança foi arbitrada no valor de um salário que mínimo e, quando paga, permitirá ao acusado responder pelo crime em liberdade.

A carga com 15 mil lâmpadas de LED, avaliada em cerca de R$ 150 mil, foi roubada neste domingo (10) de uma empresa que distribui luminárias e que fica localizada às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Matão, também em Sumaré.