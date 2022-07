Dise de Americana apreende carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões

Tijolos de cocaína estavam escondidos dentro do tanque de uma Scania carregado com 38 mil litros de óleo vegetal

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu, na madrugada desta terça-feira (12), em Limeira, 91 tijolos de cocaína, avaliados em R$ 3 milhões. Os entorpecentes estavam sendo transportados dentro do tanque de uma Scania, carregada com óleo vegetal.

O caminhão foi carregado em Rondônia e seria descarregado em Diadema (SP) – Foto: DISE / Divulgação

O caminhão foi carregado em Rondônia e seria descarregado em Diadema (SP)

O veículo foi interceptado na Rodovia dos Bandeirantes (SP- 348) pelos agentes policiais durante a 3° fase de Operação Fronteira. O motorista do caminhão de 38 anos acabou preso por tráfico de drogas.

A Scania foi carregada com uma carga de óleo vegetal em Vilhena, Rondônia, e seu destino seria Diadema. Quanto ao destino da cocaína, o delegado responsável pela operação, Marco Antônio Pozzeti, afirma ter hipóteses de onde seria distribuída, entretanto não poderia divulgar para não atrapalhar as investigações.

De acordo com a Dise, após receber denúncia sobre o transporte dos entorpecentes, os policiais civis fizeram um trabalho investigativo e conseguiram chegar ao caminhão na madrugada desta terça-feira, na Bandeirantes, em Limeira, sentido capital. Para ter acesso as drogas, os policiais precisaram passar por uma estrutura de 40 cm, dentro do tanque carregado com 38 mil litros de óleo vegetal.

O objetivo da Operação Fronteira é combater o tráfico interestadual de drogas, principalmente na Rota Caipira do tráfico.

Segunda Fase da Operação: Em julho do ano passado, a Dise apreendeu em Rafard 81 tijolos de cocaína, avaliados em R$ 2 milhões. Na época, o motorista, um homem de 29 anos disse que receberia R$ 35 mil para realizar o frete. Ele ficou preso por tráfico.