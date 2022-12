Dise de Americana apreende supermaconha em Monte Mor durante operação

Droga apreendida chega a custar até 10 vezes mais que a maconha tradicional - Foto: Divulgação - Dise

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreenderam seis pacotes de supermaconha (skunk), também conhecida como “maconha gourmet”, além de um tijolo de haxixe e um pedaço de maconha com 1,5 kg no total. Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta quarta-feira (30), no Residencial Santa Clara do Lago, em Monte Mor.

Segundo a corporação, durante a manhã, os investigadores desencadearam a Operação “Skunk” com foco a coibir o tráfico dessa droga que chega a custar até dez vezes mais que a maconha convencional. As investigações apuraram que dois homens atuavam de forma associada, sendo que um deles era procurado pela justiça por roubo, com uma pena a cumprir de mais de sete anos regime fechado.

Durante a operação policial para cumprimento dos mandados judiciais, os dois suspeitos foram encontrados e as drogas localizadas.

Ambos foram levados à sede da delegacia especializada onde receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cadeia de Sumaré.