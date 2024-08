Dise de Americana apreende, em Campinas, 800 mil cigarros contrabandeados do Paraguai

Cigarros estavam em um depósito de containers da modalidade “Self Storage”, no bairro Santa Genebra

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu nesta terça-feira (14), na cidade de Campinas, 800 mil cigarros contrabandeados do Paraguai. O responsável não foi encontrado, mas segue como investigado neste caso.

Cigarros, da marca Eight, foram contrabandeados do Paraguai – Foto: Divulgação_Dise

De acordo com a Dise, os agentes receberam uma denúncia informando que cigarros contrabandeados estavam sendo armazenados em um depósito de containers da modalidade “Self Storage”, no bairro Santa Genebra, em Campinas.

Os investigadores foram até o espaço, que aluga containers para armazenamento de produtos variados e lá, em contato com o administrador do local, falaram sobre a denúncia.

O container foi aberto e dentro foram encontradas diversas caixas de cigarro da marca Eight, contrabandeados do Paraguai, totalizando 800 mil unidades. A empresa forneceu os dados do locatário e ele será investigado por crime contra a economia.