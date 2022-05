Dise apreende 25 kg de drogas em Campinas que seriam distribuídas em Americana

Entorpecentes apreendidos estavam distribuídos em 34 tijolos de maconha (23,3 kg) e 1.745 papelotes de cocaína (1,4 kg) - Foto: Divulgação - Polícia Civil

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu, na manhã desta terça-feira (10), aproximadamente 25 kg de drogas durante uma operação realizada em Campinas, no bairro Residencial Mauro Marcondes. Na ação um homem de 26 anos foi preso em flagrante e levado para a Cadeia Pública de Sumaré.

Os quase 25 kg de entorpecentes apreendidos estavam distribuídos em 34 tijolos de maconha (23,3 kg) e 1.745 papelotes de cocaína (1,4 kg). O objetivo da operação, batizada de “Stock”, foi investigar os pontos de distribuição das drogas que chegam à Americana por meio das cidades vizinhas de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré.

De acordo com os relatos da Dise, a delegacia recebeu uma denúncia anônima com informações sobre o suspeito e o local onde ele guardava as drogas, em Campinas. Ao ir até o local, os policiais identificaram que uma pessoa semelhante a relatada na denúncia fugiu para uma casa quando viu a presença de viaturas no bairro.

Os policiais o seguiram até a residência, realizaram a abordagem e tiveram a confirmação, por meio do apelido do rapaz, de que se tratava do mesmo da denúncia.

Na casa para onde o suspeito correu, foram encontrados os tijolos de maconha e os papelotes de cocaína. A Dise também localizou e apreendeu papéis com informações da contabilidade do tráfico, duas balanças digitais, uma faca e insumos para embalar os entorpecentes.

Segundo a corporação, o homem confessou o crime, e disse que possui antecedentes criminais por receptação. No local, os policiais deram voz de prisão em flagrante e levaram o homem para a delegacia e, em seguida, para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguarda por Audiência de Custódia.