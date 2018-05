Diminuição de frota causa transtornos aos usurários

A redução na frota de ônibus do transporte metropolitano fez trabalhadores chegarem atrasados ao serviço nesta sexta-feira. Foi o caso da caixa Cláudia Beker, de 42 anos, que trabalha em Americana e mora em Nova Odessa.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Ela entra às 8h45 no trabalho, mas nesta sexta-feira chegou pouco depois das 9 horas. É que o ônibus que ela pega para ir a Americana geralmente passa às 7h40 no ponto. Nesta sexta, só passou às 8h05, e ela chegou atrasada. Por volta das 18h50, Cláudia ainda estava no terminal à espera do ônibus que, em dias normais, deveria passar às 18h10. “Agora a gente tá esperando pra ver qual que vem”, afirmou Cláudia.

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou que, na região, operou com apenas metade da frota durante a manhã, mas à tarde já tinha 89% dos coletivos nas ruas, segundo sua assessoria de imprensa.

A estudante Julia Harumi também mora em Nova Odessa. Ela disse que, para esperar menos, na quinta pegou um ônibus para Sumaré, saltou a cerca de 15 minutos de sua casa e completou o percurso a pé. Ontem, por volta das 18h50, ela ainda esperava há cerca de 40 minutos. “Tô perdendo um compromisso.”

Nas linhas urbanas passageiros também foram afetados. A VPT passou a operar nesta sexta com uma frota reduzida em 30%, em um esquema semelhante ao de sábados. Ônibus para a Praia dos Namorados, por exemplo, que em dias comuns passam de uma em uma hora, ontem só paravam no terminal a cada duas horas, segundo um fiscal.

A auxiliar de loja Thabata Gonçalves, 26, esperava há quase meia hora a condução para o bairro.

A VPT deve continuar a operar com a frota reduzida em 30% pelos próximos três dias. Segundo a empresa, em horários de pico estão rodando 80% dos ônibus. Para este sábado e domingo os ônibus circularão nos horários normais. “Já para segunda as linhas seguirão os horários de início e término iguais aos de sábado, com reforço nos horários de maior movimento”.