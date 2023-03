DIG prende suspeito de envolvimento em ao menos cinco roubos em Americana e Santa Bárbara

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta terça-feira um rapaz de 18 anos, que estaria envolvido em pelo menos cinco roubos de veículos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Em um dos casos, na semana passada, ele rendeu uma adolescente de apenas 15 anos, que estava dentro de um Hyundai Creta da família, aguardando a mãe dela, que tinha descido para comprar um lanche, na Avenida Campos Salles.

De acordo com o delegado Lúcio Antonio Petrocelli, o suspeito teve mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, pelo período de 30 dias, e foi localizado na casa dele, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

As roupas que teriam sido usadas no assalto envolvendo a vítima adolescente foram apreendidas pela polícia.

A mesma equipe da delegacia especializada já tinha detido o suspeito com uma caminhonete Hilux, roubada em novembro de 2022, e com um Toyota Corolla, roubado em janeiro deste ano. “Também estamos apurando o possível envolvimento dele em roubos em residências”, diz o delegado.

DADOS. Segundo dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), na RPT (Região do Polo Têxtil), os roubos de veículos quase dobraram no primeiro bimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em Hortolândia, por exemplo, 105 casos ocorreram neste ano, contra 56 em 2022, o que representa o aumento de 87,5%. Sumaré também teve o acréscimo de 84,6% (com 120 ocorrências em 2023 e 65 em 2022).

O 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), de Sumaré, informou que o aumento dos registros ocorreu por conta da ação de quadrilhas especializadas, não somente em Sumaré e Hortolândia, mas em toda a região. Durante as ações realizadas pela corporação, mais de 20 pessoas diretamente ligadas aos roubos ou furtos de veículos foram presas.