DIG prende em Hortolândia homem que vendia carreta e barcos furtados em Americana

Policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta segunda-feira (29), em Hortolândia, um homem de 31 anos que estava vendendo na internet uma carreta semi-reboque e dois barcos que tinham sido furtados na última sexta-feira (26), em Americana.

Os dois barcos e a carreta semi-reboque foram furtados em Americana e recuperados em Hortolândia – Foto: DIG / Divulgação

Segundo informações da delegacia especializada, foi a própria vítima que denunciou a comercialização dos itens que tinham sido furtados de seu rancho, na Estrada Usina Ester, área rural de Americana.

Com as informações passadas à DIG, os policiais fizeram contato com o suposto vendedor do anúncio e foram até a residência do suspeito, no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia.

Em contato com o homem, ele negou que tivesse furtado os barcos e a carreta, disse apenas que estava vendendo os objetos. Em sua residência, além dos produtos furtados, havia três porções de crack.

Ele foi conduzido à sede da DIG e o delegado Lucio Antônio Petrocelli determinou pela prisão em flagrante por receptação. Foi feito também um termo circunstanciado de ocorrência por porte de drogas ilícitas.

O suposto vendedor foi conduzido à Cadeia de Sumaré e os bens foram devolvidos à vítima.