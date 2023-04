DIG identifica quatro suspeitos de roubos em Americana e Sumaré

Polícia Civil disse que um dos roubos ocorreu no último dia 26, em condomínio na Rua Fortunato Faraone

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificaram dois homens e dois adolescentes, de 15 anos, que estariam envolvidos em roubos em Americana e Sumaré.

Um dos suspeitos, de 37 anos, foi preso no Jardim Alvorada, em Sumaré, nesta terça. Outro investigado, de 20 anos, foi detido pela PM (Polícia Militar) após o roubo a uma residência, no Portal Bordon, na mesma cidade e dia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os dois menores acabaram apreendidos nas respectivas residências, no Jardim Santa Rosa e no Jardim São Jorge, em Nova Odessa.

A Polícia Civil informou que um dos roubos ocorreu no último dia 26, próximo a um condomínio na Rua Fortunato Faraone, em Americana. Eles tentaram levar uma caminhonete Dodge Ram de uma empresária de 60 anos. A vítima percebeu que estava sendo seguida, desceu do veículo e entrou rapidamente no condomínio, onde reside.

“Os suspeitos desceram de um Corsa, com um adesivo de uma empreiteira, e não perceberam que a mulher já não estava mais na caminhonete. O circuito de câmeras do condomínio flagrou o momento em que tentavam entrar no veículo, mas o alarme disparou e fugiram”, disse o delegado da DIG, Lúcio Antonio Petrocelli.

Segundo ele, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de que o quarteto tinha a intenção de levar a caminhonete ou cometer o “sequestro do Pix”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Por meio das câmeras de monitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana) conseguimos identificar as placas do carro usado pelos suspeitos e depois as respectivas localizações”, completa o delegado.

OUTRO. No caso do Portal Bordon, o suspeito de 20 anos, com a ajuda de um comparsa que não foi localizado, conseguiu entrar em uma residência e render dois irmãos, de 9 e 14 anos. Depois, em fuga, ele acabou achado pela PM.