Dia dos Namorados traz ânimo para os comerciantes da região

O Dia dos Namorados deve aquecer as vendas do comércio da região. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) projeta um incremento de 5% a 7% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado.

Presidente da entidade, Wagner Armbruster destacou que a Acia planejou atrações para atrair o público aos corredores comerciais. Cabines de fotos gratuitas serão instaladas em pontos estratégicos nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Ipiranga, Cidade Jardim, São Vito e Centro. A programação dessa atividade está disponível no site da associação.

Além disso, o calçadão recebe um show de Rodrigo José no sábado, dia 11, a partir das 11 horas. Neste dia, o comércio funciona em horário especial até 18 horas. Na segunda-feira, dia 13, feriado municipal do padroeiro Santo Antônio, o comércio fica aberto até 15 horas.

“É uma data importante inclusive na característica da cidade por conta de Santo Antônio. O Dia dos Namorados seguido do dia do santo casamento tem um apelo. A associação comercial, em uma ação integrada à retomada do comércio, está fazendo esses investimentos para trazer os clientes para o Centro e nas distritais”, destacou Wagner.

Comerciante Roseli Giacomelli diz que a procura por presentes já começou – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) calcula um aumento de até 18% nas vendas de junho em relação a 2019. A comparação com o ano anterior ao início da pandemia se dá pela forma como o comércio foi afetado negativamente no período mais agudo da crise sanitária.

“O comércio está otimista e as festas juninas foram liberadas. Além disso a Festa do Peão de Americana é muito importante. Calçados e confecção se destacam nessa data, como também eletrônicos, flores e perfumaria”, elencou o presidente da Acisb, João Batista de Paula Rodrigues.

A comerciante Roseli Giacomelli, que tem uma loja de cestas e presentes em Americana, revelou que muitos casais já estão programando as compras. “Ano passado foi muito bom. Estamos otimistas que vamos vender bem, quem sabe 10% ou 20% a mais. Estamos tendo bastante procura desde já e quando tem essa antecedência mostra que existe muito interesse”, torce a comerciante.

HORÁRIOS NA REGIÃO

Funcionamento das lojas na véspera do Dia dos Namorados

AMERICANA

11/6 | Sábado: 9 às 18 horas

12/6 | Domingo: fechado

13/6 | Segunda (feriado municipal): 9 às 15 horas

SANTA BÁRBARA

11/6 | Sábado: 9 às 18 horas

12/6 | Domingo: fechado

NOVA ODESSA

11/6 | Sábado: 9 às 18 horas

12/6 | Domingo: fechado

SUMARÉ E HORTOLÂNDIA

11/6 | Sábado: 9 às 12 horas

12/6 | Domingo: fechado