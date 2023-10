Dia do Idoso levanta discussão sobre a presença dos mais velhos no mercado de trabalho

Aposentada há 10 anos, Rosangela Fattore, de 68 anos, trabalha na adega do supermercado São Vicente - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Neste domingo, 1º de outubro, é celebrado o Dia do Idoso, uma data que serve não apenas para reconhecer a contribuição e experiência dessa parcela da sociedade, mas também para destacar os desafios que as pessoas com 60 anos ou mais enfrentam no mercado de trabalho.

Entre janeiro de 2021 e julho deste ano, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), 2.872 idosos foram demitidos, sendo 2.131 homens e 741 mulheres. E mesmo em um período de recuperação econômica, o saldo para essa faixa etária permaneceu negativo.

A economista Eliane Rosandiski, do Observatório da PUC-Campinas, aponta que os idosos têm uma alta probabilidade de perder o emprego, especialmente quando ocupam funções que exigem menor qualificação, muitas vezes sendo substituídos por jovens, que representam uma força de trabalho mais barata.

De acordo com a especialista, essa tendência de substituição está relacionada à redução de custos por parte dos empregadores e à suposição de que os idosos estarão aposentados.

“O problema é que o valor da aposentadoria é baixo e, muitas vezes, para complementar a renda familiar, os jovens estão entrando no mercado de trabalho. Essa oferta de jovens barateia o custo de contratação (favorecendo ainda mais a rotatividade (substitituição de mais velhos por mais novos)”, diz Eliane.

Essa retirada do mercado de trabalho por parte dos idosos frequentemente resulta em perda de renda, já que os valores de aposentadoria têm um limite. Muitas vezes, as pessoas com 60 anos ou mais acabam buscando empregos informais e desempenham atividades simples para complementar a renda.

No entanto, há exceções à regra. Empresas como a rede de Supermercados São Vicente e o Arena Atacado mantêm as portas abertas para a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos. Atualmente, cerca de 14% dos colaboradores do grupo estão na faixa etária acima dos 50 – a empresa tem 3,5 mil colaboradores em 21 lojas de supermercados e atacados em 11 cidades.

Em reconhecimento a essa iniciativa de inclusão de pessoas com mais de 50 anos, o grupo São Vicente recebeu o selo Internacional de Empresa Inclusiva na Contratação de Pessoas 50+ em agosto, concedido pelo Age Friendly Institute dos Estados Unidos, representado no Brasil pela Maturi Jobs, uma referência no combate ao etarismo.

Rosangela Fattore, de 68 anos, é um exemplo positivo dessa iniciativa. Ela trabalha há dois anos no setor de adega do São Vicente, compartilhando seu conhecimento sobre vinhos com os clientes. Mesmo aposentada há 10 anos, Rosangela diz ter encontrado satisfação e propósito em seu trabalho.

Marcos Cavicchiolli, diretor presidente da rede, enfatiza a importância do equilíbrio geracional no grupo, combinando a experiência dos colaboradores mais velhos com o entusiasmo dos jovens talentos. Ele destaca que lutar contra o etarismo e promover a diversidade geracional são metas essenciais da empresa.

No entanto, a advogada Taís Cardeliquio, presidente do Comid (Conselho Municipal do Idoso de Americana), observa que as políticas públicas ainda são insuficientes para incorporar a população idosa no mercado de trabalho, especialmente quando se trata de habilidades digitais. Ela sugere uma mudança cultural, com a aplicação da mentoria reversa, onde os mais jovens podem ensinar os idosos.

“A promoção de relações intergeracionais é vista como um caminho para a verdadeira inclusão e progresso da cidade de Americana”, conclui.