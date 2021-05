Dia das Mães pode registrar temperatura mínima de 11°C na região de Campinas

Uma frente fria deve aumentar a nebulosidade e ventos a partir desta sexta-feira (7) na região e o Dia das Mães será marcado pela queda nas temperaturas mínimas. Os termômetros poderão marcar até 11° entre domingo (9) e terça-feira (11).

Meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, Bruno Kabke Bainy explicou que uma frente fria que está causando chuvas nos estados de Santa Catarina e Paraná deve chegar ao sul de São Paulo nesta quinta-feira.

Ao longo da sexta-feira, ela vai passar pelo litoral paulista, e uma massa de ar frio vai chegar aos poucos à região de Campinas, derrubando os termômetros.

“Deve experimentar entre hoje e amanhã (sexta-feira) aumento na velocidade dos ventos de forma mais consistente, mais nebulosidade. As quedas mais expressivas de temperaturas estão previstas para o começo da próxima semana, entre domingo, segunda e até terça. Os indicativos são que as temperaturas mínimas podem ficar abaixo do que a gente experimentou. Em torno de 11 e 12 graus”, explicou Bruno.

Atualmente, as mínimas estão variando entre 14° e 15° na região. As máximas também devem cair por conta da frente fria, ficando entre 25° e 26°.

Como a frente fria deve passar no litoral e não diretamente na região de Campinas, não estão previstas chuvas. Contudo, precipitações localizadas não estão descartadas.

Cuidados

A Prefeitura de Campinas fez um alerta para cuidados com a saúde diante da queda nas temperaturas.

“É importante dar atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, suscetíveis às baixas temperaturas e ao ar mais seco nesta época do ano. A Defesa Civil também alerta para os riscos de acidentes e incêndios, recomendando não fazer fogueiras e manter a hidratação constante”, recomendou.

