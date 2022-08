Dia D de vacinação contra pólio atingiu 1,5 mil crianças em Americana e Santa Bárbara

Campanha de multivacinação, para crianças e adolescentes de zero a menores de 15 anos, também foi realizada no sábado

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste vacinaram 1.559 crianças, entre 1 e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) contra a poliomielite, no Dia D. A ação foi realizada no último sábado e segue até o próximo dia 9 nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Em Americana, a Vigilância Epidemiológica informou que imunizou 865 crianças e, considerando o total de doses aplicadas desde o início da campanha, no dia 8 de agosto, foram aplicadas, até agora, 1.987 vacinas contra a pólio.

Proteção com gotinhas segue disponível nas UBSs – Foto: Divulgação

No município, a proteção em gotinhas segue disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Em Santa Bárbara, a prefeitura informou a aplicação de 694 doses no último sábado. Desde o início da campanha, 1.084 crianças foram vacinadas. No entanto, de acordo com o município, a meta é vacinar 8,8 mil crianças até o final da campanha.

O município tem, atualmente, 12,3% de cobertura. “Além das doses aplicadas contra a pólio, foram atualizadas 176 cadernetas de vacina, número considerado abaixo do esperado pela Secretaria de Saúde”, disse a prefeitura.

Já em Hortolândia, a Secretaria de Saúde imunizou 1.512 crianças de 1 a 4 anos no sábado. A pasta reforça que a campanha continua durante a semana nas UBSs, das 8h às 15h30. As administrações de Sumaré e Nova Odessa foram questionadas, mas não retornaram.

A campanha de multivacinação, para crianças e adolescentes de zero a menores de 15 anos, também foi realizada no Dia D.

Em Americana, 1.230 doses de outras vacinas do calendário geral foram aplicadas. Em Santa Bárbara, foram 821. Já em Hortolândia, 1.226.