Devolução do IPVA para donos de carro PCD chega a R$ 5 milhões na região

O Governo do Estado de São Paulo começou a devolver, na última terça-feira, após determinação judicial, os valores pagos indevidamente em IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) 2021 pelo público PCD (Pessoa com Deficiência). Desde a aprovação da Lei Estadual 17.293/20 esses motoristas haviam deixado de se enquadrar nos critérios de isenção do imposto.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 3.282 donos de veículos têm direito de receber esse dinheiro de volta. Um total aproximado de R$ 5,1 milhões nas cinco cidades – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

A devolução dos valores foi determinada depois de órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado julgar uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) em julho deste ano, proposta pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), contra o governo paulista e a Assembleia Legislativa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O imbróglio começou em dezembro de 2020, quando o governo de São Paulo alterou as regras de isenção do IPVA para os carros PCD. A promulgação da lei estadual restringiu o benefício às pessoas com deficiências mais severas, que necessitam de carros modificados.

Dessa forma, no ano de 2021, os donos de veículos PCD – que tinham a isenção do IPVA até então – tiveram de pagar o imposto.

Valores eram pagos indevidamente pelo público PCD (Pessoa com Deficiência) – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A ação – que questiona a lei 17.293/20 -, apontou que o governo estadual sancionou uma lei e passou a cobrar o IPVA de pessoas com deficiência antes de completos 90 dias da promulgação. Sem o respeito ao prazo, a cobrança torna-se inconstitucional.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, para restituir os valores a que têm direito, os contribuintes podem se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil no Estado de São Paulo e apresentar documento oficial com foto no guichê de atendimento. A isenção será confirmada pelo CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do veículo.

Para os proprietários correntistas do Banco do Brasil, a partir de 3 de outubro, estará disponível a opção de autorizar o crédito do valor correspondente à devolução diretamente na conta corrente. O serviço será disponibilizado pelo Banco do Brasil, por meio de sua Central de Relacionamento BB.