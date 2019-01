Detran leiloa 273 veículos na região de Campinas

O Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) leiloa, nesta quinta (31), 273 veículos removidos por infrações de trânsito em Sumaré, Rafard, Capivari e Elias Fausto. Desses, 35 têm direito a documentação e podem voltar a circular. O restante será destinado a reciclagem e desmanches credenciados.

Os lances já estão abertos no site do Sumaré Leilões e podem ser feitos até as 10h de quinta. Foto: Reprodução

Pessoas físicas, a partir dos 18 anos, só podem adquirir os veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

As fotos dos veículos estão disponíveis no site do Sumaré Leilões. O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento.

Visita ao pátio

Os veículos estão disponíveis para visitação nos pátios até as 16h30 desta quarta, dia 30, e amanhã, das 8h às 10h. O endereço em Rafard é na avenida São Bernardo, 1.316, assim como em Capivari, que também tem o endereço avenida Doutor Enio Pires de Camargo, 45, no bairro Ribeirão.

O pátio de Elias Fausto fica localizado na rua Francisco Faria Machado, 20, na Bela Vista, enquanto que em Sumaré está na estrada da Servidão, 450, Jardim Santa Maria.

Com informações da assessoria de imprensa do Detran.SP.