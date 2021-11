Detran divulga prazos para renovação de CNHs

Cronograma contempla as carteiras de habilitação com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022

O Detran.SP (Departamento de Trânsito de São Paulo) retomou os prazos para renovação de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) na última terça-feira (9), para os documentos que estavam paralisados desde março de 2020 em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O cronograma contempla as carteiras de habilitação com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 59.372 motoristas estavam com a CNH vencida em setembro de 2021. Americana lidera o ranking com 16.403 condutores, seguido por Sumaré com 16.046, Santa Bárbara d’Oeste com 11.344, Hortolândia com 11.309 e Nova Odessa com 4.270.

O período para os motoristas renovarem a sua CNH ou emitir a definitiva ocorrerá com base no mês de vencimento do documento. Por exemplo, CNHs expedidas entre março e abril de 2020 deverão ser renovadas até 30 de dezembro de 2021.

A renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran, pelo portal do Poupatempo ou pelo app do Poupatempo digital. Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento.

Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento da data no portal do Poupatempo no posto que deseja ser atendido.

O condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, deve selecionar a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Para as renovação das categorias C, D ou E, primeiro é preciso marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Posteriormente, o motorista deverá pagar a taxa de emissão do documento no valor de R$ 107, que inclui o envio pelos Correios.

A CNH no formato digital, que é válido em todo o país, é disponibilizada por meio do aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito), da Serpro (Empresa de Tecnologia da Informação do Governo Federal) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.

Registro e transferência de veículos

O serviço de registro e transferência de veículos também foi liberado. Para registrar, o veículo novo adquirido entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021 deve ser registrado e licenciado até 31 de dezembro de 2021.

Para transferir, o veículo comprado entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021 deve ser transferido até 31 de dezembro de 2021.

Além da renovação digital da CNH, registro e transferência de veículos, o Detran.SP disponibiliza mais de 70 opções de serviços eletrônicos como segunda via da CNH, mudança e adição de categoria, licenciamento, transferência, consulta de multas e de pontuação, entre outros.

Independentemente do novo calendário de renovação de CNHs, o Detran reforça que o motorista pode antecipar o processo no momento que achar mais oportuno, até para evitar filas nos postos de atendimento e de exame médico.

