Detran alerta para golpe de falsa empresa de leilões

O Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) alerta para um golpe que vem sendo aplicado pela empresa Santiago Leilões, que oferece oportunidade de compra online de veículos por meio de falsos leilões. Segundo informações apuradas pelo órgão, há boletins de ocorrência registrados contra a empresa em diversos municípios paulistas, como São Paulo, Paulínia, Guarulhos e São Vicente.

Por meio do site www.santiagoleiloes.com.br, a empresa se diz credenciada pelo Detran.SP, entretanto não há qualquer relação entre o departamento e a empresa citada.

O Detran realiza frequentemente leilões online com leiloeiros devidamente credenciados. Todas as informações, como descrição dos lotes, municípios, pátios em que se encontram, empresas de leilão, dentre outras, podem ser consultadas nos editais publicados e disponíveis no portal do departamento: www.detran.sp.gov.br.

Perfis falsos

O Detran.SP também alerta para golpes na internet com perfis falsos de funcionários. Por meio de redes sociais como o Facebook e o aplicativo de conversa WhatsApp, os estelionatários oferecem supostas soluções envolvendo a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), quitação de multas e serviços de veículos.

O Detran.SP e seus funcionários não prestam serviços por meio das redes sociais. O único canal para isso é o site oficial do departamento. Lá, o cidadão consegue realizar 36 serviços online, entre CNH, veículos e outros.

Com informações da assessoria de imprensa do Detran.SP.