Destino para autistas adultos provoca receio entre pais

O destino dos autistas adultos é motivo de preocupação. A falta de um local que os receba durante o dia todo para que os pais possam trabalhar é uma das principais queixas daqueles que convivem com o transtorno, que é internacionalmente lembrado nesta terça-feira. Outra preocupação é para onde vão quando perderem os pais e envelhecerem.

O aposentado Salvador Claro, de 64 anos, fundou há 20 anos uma associação em Americana para buscar um local onde esses alunos pudessem ficar – foi criada a escola municipal Tempo de Viver, que hoje atende, em sua maioria, adultos.

Hoje, ele se preocupa com o futuro do filho de 36 anos que está no espectro. Ele não frequenta mais o espaço municipal. “Vão ficando velhinhos e tem que ter um cuidado 24 horas. A minha preocupação é que já tenho 64 anos, o que vai ser dele quando eu vier a faltar?”.

A dona de casa Irani da Conceição Maia, de 60 anos, mora em Santa Bárbara d’Oeste e cuida do filho de 33 anos com trabalhos informais. Ele fica na Apae por meio período e no outro ela conseguiu, por meio da Justiça, que ele fosse atendido em uma escola especializada em Campinas. Durante as férias, Irani não pode trabalhar. “Só não morei na rua porque tive auxílio de pessoas”.

De acordo com Lidia Bigoto de Oliveira, coordenadora geral da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, a principal dificuldade ocorre a partir de quando a pessoa atinge os 30 anos.

Um termo de colaboração assinado com a Secretaria Estadual de Educação garante uma verba mensal de R$ 375,44 para os cuidados prestados por entidades a portadores de autismo até os 29 anos.

Após essa idade, a pessoa passa para o atendimento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. O valor do auxílio mensal repassado cai para R$ 63,80. Em Santa Bárbara d’Oeste, uma parceria com a prefeitura permite um valor per capita de R$ 319.

Em Americana, 17 adultos são atendidos em meio período na escola municipal Tempo de Viver, segundo a prefeitura. Outro local que atende essas pessoas é a Apae da cidade, por meio do Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência.

As atividades realizadas em todos esses locais têm horário restrito a meio período. “Temos essa situação de pais idosos cuidando de filhos deficientes idosos. Tem que se ter um outro lugar, o serviço público tem que ter um outro olhar”, disse Lidia.

Americana foi questionada se pretende ampliar os atendimentos e também se um edital de chamamento para o Centro Dia (que vai atender idosos e pessoas com deficiência) vai incluir autistas, mas não respondeu. Santa Bárbara d’Oeste disse apenas que os adultos recebem atendimento na Apae.