Desassoreamento em Cosmópolis beneficia Americana e Hortolândia

Serviço aumentou profundidade da represa Pirapitingui, o que fará com a cidade use menos água do Rio Jaguari, garantindo maior volume para os municípios banhados pelo manancial

Obras de desassoreamento contribuíram para triplicar a profundidade do Rio Pirapitingui - Foto: Prefeitura de Cosmópolis

Obras de desassoreamento realizadas na represa Pirapitingui, em Cosmópolis, beneficiarão as cidades de Americana e Hortolândia. Isso porque, aumentando a profundidade da represa, o município captará menos água do Rio Jaguari, garantindo um volume maior para as duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), bem como para Paulínia e Monte Mor, também banhadas pelo manancial.

Segundo Alexandre Vilella, coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês das Bacias dos rios PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), em Cosmópolis existem duas captações de água: na represa do Pirapitingui e no Rio Jaguari.

“Como o Pirapitingui está muito assoreado, a água demora para chegar. Com isso, Cosmópolis foi obrigada a pedir uma outorga para utilização de água do Rio Jaguari. Então, tem operado com esses dois mananciais. E o Rio Jaguari, logo abaixo de Cosmópolis, tem a captação que vai para Hortolândia, Paulínia e Monte Mor. Então, a medida que Cosmópolis usar mais a represa, menos ela operará a captação do Jaguari, o que beneficiará esses municípios”, explica.

Quanto à cidade de Americana, Vilella afirma que é um efeito mais diluído porque o município já capta no Rio Piracicaba, que é após a junção dos Rios Atibaia e Jaguari. “Mas a medida que tiro menos água do Jaguari, também sobra mais água para Americana poder retirar”, diz.

As obras de desassoreamento contribuíram para triplicar a profundidade do Rio Pirapitingui. A largura do canal, que antes era de cinco metros, dobrou para dez. E a profundidade do rio, que em um dos trechos era de um metro, passou para mais de três depois do processo.

CAMINHÕES. Até o momento, um terço da obra já foi concluída. Mais de 400 caminhões carregados com sedimentos já foram retirados no processo. A previsão é que os serviços sejam finalizados até o final do ano.