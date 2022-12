Desafio Agente Gold FAM premia ouvintes com dinheiro

Começou nesta terça-feira a promoção Agente Gold FAM, parceria entre a Rádio Gold 94.7, do Grupo Liberal, e a FAM (Faculdade de Americana). A ação consiste em um desafio que pode render R$ 100 para os ouvintes neste fim de ano. Até 22 de dezembro, a cada dia uma pessoa estará à paisana em um local diferente da RPT (Região do Polo Têxtil) e, quem acertar que essa pessoa é da rádio, precisa gritar “Gold, tá todo mundo ouvindo!”, para receber o dinheiro.

Ao longo da programação, serão distribuídas dicas para que o ouvinte possa adivinhar quem é a pessoa misteriosa. Caso ninguém acerte, o prêmio será acumulado para o próximo dia, ou seja, o vencedor do desafio no dia seguinte será presenteado com R$ 200. Na estreia da promoção, a Agente Gold FAM esteve no Tivoli Shopping e bastaram apenas três dicas para a pessoa ser descoberta.

O coordenador de programação da Gold, Cris Corrêa, avalia a ação entre a rádio e a FAM como uma regalia de fim de ano aos ouvintes. “A promoção foi feita pensando nesse período de Natal, é como se fosse um presente diário da Gold aos seus ouvintes, então, todo dia R$ 100”, afirma.

Além da promoção Agente Gold FAM, a programação de fim de ano da rádio conta com programas especiais. No dia 24, a véspera de Natal será embalada pelo Gold Party Especial Elas, que apresentará sucessos das pistas de dança interpretados por mulheres, das 22h às 23h59. Na véspera do ano novo, o Gold Party Dance Rock agitará a última noite de 2022 com os rocks que tocam na rádio, mas em versão dançante, indo ao ar também das 22h às 23h59.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.