Derrota tucana abre espaço para novo projeto de governo no Estado

Já se sabe que haverá uma troca no Governo de São Paulo para os próximos quatro anos. A derrota de Rodrigo Garcia (PSDB) no primeiro turno, após 28 anos de administração tucana, abre espaço para um novo projeto de governo, que pode ser o de Tarcísio (Republicanos) ou o de Fernando Haddad (PT).

Tarcísio, que teve 42,32% da preferência primeiro turno, resume suas ideias em 43 páginas. No caso de Haddad, que recebeu 35,7% dos votos, o plano tem 144 páginas.

As propostas estão disponíveis na plataforma DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e o LIBERAL elenca algumas delas nesta reportagem.

Há pontos em que os dois falam a mesma língua. Ambos, por exemplo, se comprometem a investir na educação integral.

Mas, em outros casos, os candidatos pensam de forma completamente divergente. Enquanto Tarcísio promete rever a política das câmeras nos uniformes dos policiais militares, por exemplo, Haddad fala em ampliar essa tecnologia para todo o efetivo operacional da corporação.

Nos dois planos, não tem nenhuma novidade proposta especificamente para Americana e região. Existe apenas o Trem Intercidades, projeto anunciado pelo Estado em 2012, o qual ambos prometem tirar do papel.

Por enquanto, dos dois candidatos, apenas Haddad fez campanha na RPT (Região do Polo Têxtil) neste período eleitoral. Ele realizou uma caminhada no Centro de Americana e depois visitou a sede do LIBERAL, em 26 de agosto.

Na ocasião, o petista defendeu a formação de um consórcio intermunicipal com foco na recuperação da Represa do Salto Grande, que sofre com poluição.

Tarcísio, por sua vez, esteve em Americana duas vezes antes do período de campanha. Ele marcou presença na motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) até a cidade, em abril, e compareceu à Festa do Peão, em junho.

Promessas

Uma das principais promessas do candidato do Republicanos diz respeito à redução de impostos.

Ele se compromete a diminuir a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre automóveis e abaixar a alíquota base do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 4% para 3%, bem como reduzir as taxas cobradas por serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), principalmente a de licenciamento.

No caso de Haddad, um dos destaques é a proposta do Cartão do Estudante, que seria fornecido pelo governo a alunos da rede pública estadual mais vulneráveis, com repasse de um valor mensal que assegurasse a permanência desses jovens na escola. Ele também promete retomar o direito à gratuidade no transporte público dos idosos a partir de 60 anos.

Veja os destaques separados pelo LIBERAL:

FERNANDO HADDAD (PT)

Educação

Promete criar um cartão para alunos da rede pública estadual mais vulneráveis, com o repasse de um valor mensal que assegure a permanência desses estudantes na escola. Também diz que vai criar o “Bom Prato Estudantil”, com implementação iniciada em regiões de maior concentração de estudantes de faculdades privadas.

Saúde

Diz que vai promover formação para os trabalhadores da saúde a fim de que estejam aptos a considerar as necessidades e especificidades da população LGBTQIAP+. Também buscará parcerias para formar cuidadores de idosos e ofertar o serviço às famílias com dificuldade nos cuidados da pessoa idosa dependente.

O candidato do PT, Fernando Haddad – Foto: Diogo Zacarias / Divulgação

Segurança

Promete dar suporte a saúde e educação dos filhos dos policiais; adotar câmeras em uniformes de todo o efetivo operacional da Polícia Militar; investir em formação para uso gradual da força, de caráter defensivo e de valorização da vida; e desvincular as corregedorias das direções das corporações.

Economia

Promete reindustrializar São Paulo em novas bases produtivas, com alta tecnologia e na direção da economia de alto carbono; conceder linha de crédito para atração de novas plantas de produção com tecnologia verde ao Estado; e atuar na articulação para regulação do trabalho mediado por aplicativos, como os de delivery.

Outras propostas

Promete retomar o direito à gratuidade no transporte público dos idosos a partir de 60 anos; criar o “Bilhete Único Metropolitano”, com unificação das tarifas dos transportes municipais e estadual; e dar subsídio para entregadores trocarem seus veículos a combustão por veículos elétricos.

TARCÍSIO (REPUBLICANOS)

Educação

Promete ampliar a oferta de educação integral no ensino fundamental e médio, com alimentação de qualidade, tempo de estudo ampliado e currículo integrado; trabalhar nos jovens a educação socioemocional e cívica; e firmar parcerias com as Forças Armadas para atividades esportivas em escolas municipais e estaduais.

Saúde

Diz que vai transformar o Estado de São Paulo em um polo de referência na utilização de saúde digital e telemedicina, de forma a levar o sistema de saúde a um novo patamar de acesso, resolutividade, sustentabilidade e satisfação do usuário. A ideia é utilizar a tecnologia 5G, que está em implantação no Estado.

Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos – Foto: Palácio do Planalto

Segurança

Promete rever a política das câmeras nos uniformes dos policiais militares; incentivar a integração na atuação de todos os agentes que atuam na segurança pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais); e disponibilizar à população mapas inteligentes com dados sobre os crimes.

Economia

Diz que vai ampliar as linhas de microcrédito específicas para o empreendedorismo feminino; reduzir a alíquota do ICMS sobre veículos automotores para o patamar anterior e a alíquota base do IPVA de 4% para 3%; e diminuir o valor das taxas cobradas por serviços do Detran, como a de licenciamento.

Outras propostas

Promete antecipar de 2033 para 2027 a meta de universalização de água tratada e tratamento de esgoto; implementar o projeto do Jovem Aprendiz Paulista também nas micro e pequenas empresas, com capacitação subsidiada e flexibilização na contratação; e coordenar a concessão e privatização de aeroportos e portos.