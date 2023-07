DER reduz limite de velocidade em trechos da Rodovia Luiz de Queiroz

Segundo DER, medida visa garantir melhores condições de segurança - Foto: Júnior Guarnieri - Liberal.JPG

O DER (Departamento de Estradas e Rodagens) reduziu o limite de velocidade em trechos urbanos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido oeste, em Piracicaba. Ele agora passou de 110 km/h para 90 km/h para veículos leves e 70 km/h para pesados, do km 154 + 900 metros ao km 155 + 700 metros.

Já no trecho entre os quilômetros 155 + 700 metros ao 158, a velocidade passou para 70 km/h para todos os tipos de veículos.

Ainda em Piracicaba, no sentido leste da rodovia, a velocidade foi reduzida para 90 km/h para veículos leves e 70 km/h para veículos pesados do km 158 + 700 metros ao km 157 + 800 metros, e 70 km/h para todos os tipos de veículos do km 157 + 800 metros ao km 156 + 800 metros.

O DER informa ainda que a medida visa garantir melhores condições de segurança viária aos usuários. A portaria que determina a redução de velocidade foi assinada em março, mas segundo a Polícia Militar Rodoviária, a sinalização foi colocada recentemente.

Quanto aos radares, um novo edital de licitação está sendo finalizado, segundo o DER. A publicação, que teve seu prazo ampliado para ajustes adicionais, tem previsão de conclusão para o fim deste mês.