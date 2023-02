DER descarta barreiras para evitar acidentes na SP-304

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) recuou do plano de colocar barreiras entre os km 128 e 136 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no canteiro central.

No ano passado, após acidentes no trecho, a autarquia informou ao LIBERAL que planejava fazer a instalação. Mas agora, sob nova direção, o órgão avalia que essa “não seria a medida mais eficaz para evitar acidentes”.

O novo posicionamento foi divulgado pelo DER nesta quinta, por meio de nota, em resposta a questionamentos feitos pela reportagem. No comunicado, o departamento também diz que “a rodovia está em boas condições de trafegabilidade”.

Em maio do ano passado tragédia no km 131 causou comoção: acidente matou jovem de 16 anos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Em 2022, o trecho em questão ficou marcado por acidentes, inclusive causados por veículos que atravessam o canteiro.

Em maio, um caso como esse tirou a vida do adolescente Alexandre Ferreira Penteado, 16, morador de Santa Bárbara. Um caminhão que transitava sentido Rodovia Anhanguera (SP-330) teve problemas mecânicos, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do carro onde a vítima estava, na altura do km 131.

A tragédia causou comoção e repercutiu na Câmara de Americana. No dia seguinte ao acidente, todos os 19 vereadores reivindicaram, por meio de uma moção de apelo, a instalação de uma proteção no canteiro daquele trecho.

À época, a prefeitura comunicou que a instalação de uma barreira no local já era uma demanda antiga e ressaltou que, mesmo antes da fatalidade, já havia solicitado uma reunião sobre o assunto com o DER.

COMANDO. Quando revelou que pretendia instalar as barreiras, a autarquia estadual tinha Celso Gonçalves Barbosa na superintendência. O órgão chegou a realizar um estudo com essa finalidade. Representantes do departamento também fizeram uma vistoria no local.

Atualmente, o superintendente é Sérgio Henrique Codelo Nascimento, nomeado para o cargo neste ano, depois de Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumir o governo.