Deputados estaduais destinam R$ 18 milhões em emendas impositivas à região

Alesp aprovou quase R$ 1 bi em emendas impositivas em 2023 - Foto: Carol Jacob / Alesp

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber, neste ano, ao menos R$ 18,1 milhões em emendas impositivas de deputados estaduais. O número foi obtido em levantamento feito pelo LIBERAL com base em informações da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Pelo menos 22 deputados reservaram recursos para a região. Essas verbas são indicadas dentro do orçamento estadual. O total de emendas corresponde a 0,45% da receita corrente líquida do Estado, percentual dividido entre os 94 parlamentares da Alesp, que têm direito, ao todo, a R$ 989,5 milhões.

Os recursos vão beneficiar diferentes entidades e setores. A maior parte do valor destinado à RPT – R$ 11,5 milhões – está reservado para a área da saúde.

Dirceu Dalben (Cidadania), ex-prefeito de Sumaré, é o deputado que destinou mais verba para a região, com R$ 6 milhões. Uma de suas emendas prevê repasse de R$ 4,1 milhões à Prefeitura de Sumaré para o custeio da Saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Meu papel como deputado é justamente fazer essa ponte entre as cidades e o governo estadual, defendendo os interesses das comunidades e lutando por mais qualidade de vida e justiça social a todos”, afirmou.

Verbas

A Prefeitura de Sumaré também receberá de Dalben R$ 338,5 mil para a aquisição de um veículo 4×4 e R$ 1,2 milhão na modalidade “transferência especial”, ou seja, sem finalidade específica. A administração da cidade foi beneficiada, ainda, por Roberto Morais (Cidadania), com R$ 1,5 milhão para a Saúde e R$ 400 mil para recapeamento.

Também há verba para as outras prefeituras da região: R$ 2,5 milhões para Americana, R$ 5,4 milhões para Hortolândia, R$ 1,3 milhão para Nova Odessa e R$ 50 mil para Santa Bárbara d’Oeste.

No entanto, as emendas não se restringem apenas às prefeituras. Também existe recurso para entidades filantrópicas, como a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), e para prédios e serviços geridos pelo Estado, como o Hospital Estadual de Sumaré.

Cada deputado pode indicar, no máximo, R$ 10,5 milhões em investimentos. “As emendas impositivas nos permitem direcionar uma parte dos recursos estaduais para os locais que realmente precisam, atendendo aos anseios da população”, comentou Dalben.