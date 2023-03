Deputados da região divergem sobre plano de privatização da Sabesp

Dirceu Dalben concorda com estudos; Ana Perugini se posiciona contra a desestatização da empresa

Concessão será avaliada pelo governo estadual - Foto: Rogério Cassimiro / Governo do Estado de SP

O deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), ex-prefeito de Sumaré, e a deputada eleita Ana Perugini (PT), de Hortolândia, possuem opiniões diferentes sobre o plano de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Na última terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou ter autorizado elaboração de estudos que vão avaliar a viabilidade da desestatização da companhia, responsável pelo sistema de água e esgoto de Hortolândia.

Se o Estado realmente optar por entregar a Sabesp à iniciativa privada, a concessão precisará ser aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Dirceu, que inicia seu segundo mandato como deputado neste ano, concorda com a realização dos estudos. No entanto, para ele, todos os elementos devem ser considerados pelo governo, como valor da tarifa, qualidade do serviço e melhorias da rede.

“Estudos sempre servem para conhecimento de sistemas, principalmente quando se trata de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mesmo que sejam para conhecimento e adoção de medidas que se fizerem necessárias para correção do abastecimento de água e tratamento de esgoto”, declarou.

Por outro lado, Ana se posicionou “terminantemente” contrária à privatização. Ela teme que haja aumento de tarifa e precarização dos serviços, conforme afirmou ao LIBERAL.

“Você não deve privatizar empresas lucrativas, como é o caso da Sabesp. Você pode ter parcerias público-privadas, desde que o governo seja o maior acionista e possa manter o foco naqueles que mais precisam e não tenham condição de abastecimento”, disse.

Ela adiantou que, após tomar posse como deputada estadual em 15 de março, vai desenvolver um debate técnico, com participação de especialistas, para mostrar os possíveis impactos da desestatização.

A privatização da Sabesp é um dos 15 projetos de concessão e parcerias público-privadas que serão estudados pelo governo estadual. O total dos investimentos pode alcançar R$ 180,17 bilhões, segundo o Estado.