Depois dos EUA, Luiz vai viajar pela Europa de Fiat Uno

Após se tornar o primeiro brasileiro a ir de Fiat Uno aos Estados Unidos, o americanense Luiz Torelli, de 39 anos, irá para um novo desafio acompanhado de seu carro. Em maio, o fundador do projeto Uno a Uno embarca à Europa para encontrar com seu carro em Lisboa, Portugal, e iniciar a rodagem pelo velho continente. Luiz planeja percorrer onze países e passar pela fábrica da Fiat, em Turim, na Itália.

Ele embarca para Lisboa no dia 20 de maio, onde se juntará novamente ao Uno, que vai de barco dos Estados Unidos. O carro é um modelo 2002, cor vinho. A ideia é passar por Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Luxemburgo, República Checa, Itália, Suíça e Áustria. O americanense não estipula um tempo para a jornada, mas acredita que ela irá durar todo o segundo semestre deste ano.

A experiência começou em 2021, mas a ideia já estava plantada em sua cabeça há algum tempo. Após passar por uma depressão, Luiz decidiu trabalhar para colocar o plano em prática e mudar a sua vida. Depois de adaptar uma cama no carro, ele partiu para o litoral norte paulista. No mesmo ano, também se aventurou nas no Norte e Nordeste. Depois, confiante, rumou aos Estados Unidos.

Luiz relata que a principal dificuldade foi passar muito tempo sozinho. “Nessa viagem eu descobri uns monstros que estavam adormecidos em mim. Quando cheguei no México, me deu uma crise de pânico e fiquei uma semana travado. Viajar sozinho tem dessas coisas, você fica muito tempo sozinho com você mesmo”, disse. Para o período na Europa, no entanto, a situação deve ser diferente. Luiz compartilha suas experiências no Instagram, através do perfil @um.a.uno, que reúne mais de 360 mil seguidores. Ele conta que fãs mandam mensagens o convidando para suas casas.

“Estou recebendo muitas mensagens do pessoal que mora em Portugal. Brasileiros que moram lá estão mandando mensagem falando para passar na casa deles”, contou ao LIBERAL.

Para custear a jornada europeia, Luiz Torelli diz que está em busca de empresas que possam fazer parcerias para a viagem. Ele pede que os interessados entrem em contato pela conta do projeto no Instagram. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle