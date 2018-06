Depois do combustível, busca agora é pelo gás de cozinha

O boato da chegada de um novo lote de botijões de gás em uma revendedora do bairro Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, encorajou o soldador Vagner Adriano de Oliveira, 47, a esperar em frente ao portão do estabelecimento na manhã desta quinta-feira. “Esta é a quarta vez que passo aqui hoje para saber se já chegou. Estou há cinco dias sem gás em casa”, diz. A família recorreu à churrasqueira para não deixar faltar o almoço e o jantar da família. “Estamos comendo só arroz e carne. Fazemos primeiro o arroz e depois a carne. Outra coisa não dá para fazer”, comentou.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A falta de botijões em revendas é um dos reflexos de serviços ainda não restabelecidos totalmente após a greve dos caminhoneiros. Segundo uma revenda, até o cheiro do produto já fazia filas se formarem na manhã de ontem. Enquanto a maioria dos postos já tinha combustível e abastecia sem filas, revendas de gás viam os botijões sumirem assim que chegavam pela manhã.

Edilene Belini, proprietária do estabelecimento onde Oliveira foi tentar a sorte, conseguiu 100 botijões à tarde, o que deu uma “acalmadinha”. Às 16h, ainda havia botijões disponíveis. “Não temos horário hoje (31). Tem muita gente precisando, né”, afirmou. Segundo ela, o preço permanece em R$ 70.

A revendedora recebeu 200 unidades na quarta-feira, todos vendidos no intervalo de cinco horas – esta é a quantidade que ela costuma receber em uma semana. “Hoje (ontem) pela manhã tivemos o ‘ok’ de 100 unidades e meu marido foi buscar lá em Paulínia [onde fica a refinaria e distribuidora da Petrobras], mas não tem hora para voltar porque lá está uma ‘bagunça’”, disse. A reportagem percorreu outros comércios de gás de cozinha, porém a maioria estava de portas fechadas.

Em Americana, alguns depósitos estavam à espera do produto ainda à tarde. É o caso de uma revenda no Mathiensen. “Nem chegou o caminhão no depósito a turma invade”, afirmou Rubens Leandro. “A turma sente o cheiro.”

Uma revenda na Avenida Abdo Najar recebeu 20 botijões de manhã, mas a remessa já havia se esgotado pouco depois das 10 horas. “Amanhã deve chegar mais”, disse a proprietária Bianca Garcia de Oliveira. Um depósito na Avenida Nove de Julho, que recebeu novo carregamento à tarde, acredita que a situação deve ser normalizada amanhã.

Nos postos, a situação já estava próxima do normal. Em Americana, já era possível abastecer sem fila em vários estabelecimentos pela manhã. A reportagem passou por 18 postos. Cinco estavam fechados e 13 abasteciam. Nas rodovias, não havia pontos de bloqueio, segundo a PM Rodoviária.