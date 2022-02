Depois de pico em janeiro, transmissão da Covid-19 cai na região

A taxa de transmissão do coronavírus (Covid-19) despencou na região de Campinas em um mês. Em 27 de janeiro, o índice de contágio era de 1,63. Ou seja, em média, cada 100 pessoas infectadas contaminavam outras 163. Nesta quinta-feira, a taxa era de 1,07, o que significa que cada 100 pessoas com o vírus transmitem para outras 107.

Os números são da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, que passou a fazer o monitoramento em setembro de 2020. Coordenadora do projeto e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo), Marilaine Colnago afirma que a tendência é de queda, mas o momento ainda não é de relaxar com as medidas preventivas.

“Reduziu bastante, mas a gente já teve valores mais baixos. Tem muita gente falando que já pode relaxar as medidas de prevenção, o que não é verdade porque a situação ainda é preocupante. O cenário estava muito ruim, agora está em queda, mas ainda não está bom”, diz.

Segundo a pesquisadora, não é possível fazer uma projeção a longo prazo por conta dos afrouxamentos das medidas, o que deve ocorrer, por exemplo, com o feriado de Carnaval. “A gente está esperando que para março os casos diminuam e reflitam na redução de internações. Tudo indica que a gente está saindo dessa onda, mas precisamos aguardar o Carnaval”, afirma.

Para sábado e domingo, as projeções, na região de Campinas, é que a taxa de contágio caia para 0,99 e 0,97, respectivamente. Simbolizado por Rt, o “ritmo de contágio” é um número que traduz o potencial de propagação de uma doença: quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença avança. Quando é menor, ela recua.

Conforme boletim da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a taxa de internações, nos municípios da região de Campinas, está em 41,1% nas enfermarias e 49,3% em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Há um mês, o índice era de 69,1% e 68,7%, respectivamente.

Em Americana, nesta quinta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município era de 43,33% com respiradores (13 dos 30 estavam ocupados) e de 30% sem respiradores (12 dos 40 disponíveis estavam sendo usados).

Infectologista e membro do Observatório da PUC-Campinas, André Giglio Bueno afirma que a região está com tendência de queda de casos novos desde a metade de fevereiro. De acordo com ele, a duração da onda da Ômicron está semelhante com a de outros países.

“Nos meses de março e abril, entramos em uma fase de controle, com números de casos novos relativamente baixos. Porém, ainda é cedo para flexibilizar de maneira mais definitiva as formas de prevenção porque estamos nesse processo de queda dos casos”, explica.

O infectologista chama atenção para a proximidade do feriado de Carnaval. “Apesar de muitos eventos terem sido cancelados, a gente sabe que na prática haverá aglomerações. Há um risco de termos, uma ou duas semanas depois do Carnaval, aumento de casos”, destaca.

No entanto, segundo o médico, caso não apareça nenhuma variante que gere preocupação e pós Carnaval seja possível manter os casos controlados, com tendência de queda consistente seguida de uma estabilidade com números baixos, poderemos dizer que estamos em fase de controle da pandemia.