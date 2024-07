Dengue já matou 33 em Americana e região; maioria das vítimas tinha 50 anos ou mais

Estatísticas do governo estadual evidenciam versão agressiva da doença, que causou mais de 21 mil infecções no 1º semestre

Ação de agentes inclui distribuição de panfletos para conscientizar sobre medidas contra a dengue em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve 33 mortes e 21,4 mil casos de dengue no primeiro semestre deste ano. O número, no entanto, pode ultrapassar 50, uma vez que há 24 óbitos em investigação.

Os dados do portal do governo do Estado de São Paulo mostram que 75% das mortes, ou 25 óbitos, foram de pessoas com 50 anos ou mais. A doença matou 18 homens e 15 mulheres.

“Tivemos uma epidemia de dengue como nunca havia tido antes. Se o número de casos aumenta, proporcionalmente aumenta a chance de maior número de óbitos. Neste ano, a doença está mais agressiva, provavelmente o sorotipo do vírus que prevalece está mais agressivo”, afirma Ártemis Kílaris, médica infectologista do Hospital Unimed em Americana.

Para o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, médico há mais de 30 anos, a epidemia apresentou uma incidência elevada em idosos, onde a doença é mais grave. “Ocorreu um evento semelhante há alguns anos, quando começaram a ocorrer surtos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas não sei o porquê”, comenta.

Na região, Sumaré, cidade mais populosa, é a mais afetada, com 12 mortes confirmadas e outras cinco sendo investigadas, além de mais de 6,3 mil casos confirmados. Em Americana, a cidade se aproxima de um recorde de óbitos – já são sete, com possibilidade de chegar a 12, já que há cinco sob investigação. Em 2022, o município registrou oito mortes.

Diretor de Políticas Públicas da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, Thiago Salomão de Azevedo afirma que no município, bem como em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), estão circulando os sorotipos do vírus 1, 2 e 3.

“O sorotipo 3 estava sem circular na nossa região há mais ou menos 20 anos. Portanto, toda essa população desde o último ano que ele circulou até agora está exposta, suscetível. Além disso, como ele teve uma circulação muito baixa no último ano, existe uma grande quantidade de pessoas suscetíveis ao vírus, então é um sorotipo ‘novo’ que há muito tempo não circulava e agora voltou a circular. Por isso, acredita-se que houve esse boom de casos da doença”, explica.

Segundo Azevedo, as ocorrências de dengue estão dando sinais de queda, mas a circulação dos vírus ainda permanece. “Percebemos que os casos começaram a cair, mas ainda continuam aparecendo. Portanto, a população deve manter as medidas de prevenção, aliás, elas devem ser ininterruptas o ano todo”, conclui.