Dengue: 1,1 mil ainda não tomaram 2ª dose da vacina em Americana e Santa Bárbara

Municípios ainda possuem imunizantes no estoque, disponíveis para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Americana e Santa Bárbara d’Oeste têm 1.182 crianças e adolescentes que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a dengue, conforme as respectivas prefeituras informaram ao LIBERAL. As duas cidades ainda possuem imunizantes no estoque.

O intervalo exigido entre as duas doses é de três meses. Em Americana, há 311 crianças e adolescentes que, mesmo após esse período, não foram atrás da segunda dose. Em Santa Bárbara, o número chega a 871.

Vacinação contra a dengue na UBS Mathiensen, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nas duas cidades, o público-alvo da imunização abrange a idade de 10 a 14 anos, que foi a faixa etária indicada pelo governo federal quando houve a distribuição das doses para os municípios, em abril deste ano.

Em Americana, 1.143 pessoas se vacinaram com a primeira dose, e 832 delas também tomaram a segunda.

Ainda há 1.875 doses na sede da Vigilância Epidemiológica, além de um quantitativo disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, segundo a Secretaria de Saúde.

Santa Bárbara, por sua vez, vacinou 2.356 crianças e adolescentes com a primeira doses e 578 com a segunda. Atualmente, o município possui 837 doses. A vacinação continua normalmente nas UBSs da cidade.

Região

A Prefeitura de Hortolândia informou ter vacinado 2.295 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a primeira dose e 608 com a segunda. Uma parte daqueles que ainda não receberam dose complementar ainda aguardam o intervalo exigido de três meses.

O município possui 2.262 doses disponíveis no Centro de Distribuição de Imunobiológicos Municipal, das quais 390 vencem em 23 de novembro de 2024 e 1.872 têm validade até agosto ou setembro de 2025. A aplicação ocorre nas 16 UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município.

O Executivo comunicou que, a partir da próxima terça-feira (1º), ampliará a oferta para a faixa etária de 6 a 16 anos.

Em Nova Odessa, segundo Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da prefeitura, 1.025 pessoas receberam a primeira dose e 291, a segunda. Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sumaré não se manifestou.