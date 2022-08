Delegacia de Defesa da Mulher investe em serviço humanizado na região

Com a proposta de deixar o momento de registrar um crime sexual ou de violência doméstica menos difícil, a delegada Nathália Alves Cabral, titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré, conta com apoio de faculdades que fornecem estagiárias de psicologia para realizar uma triagem com as vítimas.

“As mulheres chegam à delegacia com estado emocional muito abalado e chorando muito, pois aguentam tanta coisa. Quando chegam aqui elas desabam. Em vez da gente iniciar nosso trabalho policial, que se resume a quem foi, como foi e quando foi, pois é bem objetivo, a gente pergunta se preferem passar antes com as estagiárias. Na maioria das vezes elas aceitam e tornam esse momento menos doloroso”, diz a delegada.

Nathália Alves Cabral, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A iniciativa foi implantada em Sumaré quando a delegada assumiu a unidade, em abril de 2021. Na mesma época, também foi criada uma sala para brinquedoteca, implantada com recursos próprios, ajuda das funcionárias e advogadas da cidade.

A proposta é que a criança possa interagir com as estagiárias, enquanto as mães são assistidas pelas policiais.

Segundo Nathália, o trabalho mais humanizado faz toda a diferença também na atividade policial.

“Nosso sentimento como policial é o de conseguir atender a vítima, mas nem sempre conseguimos salvar todas. Desde que cheguei, registrei três feminicídios, lembro até hoje dos nomes e rostos delas, porque levo meu trabalho muito a sério. Quando a gente consegue salvar uma vida, é como se a gente conseguisse salvar o universo inteiro”, destaca a policial.

Atualmente, em média, duas estagiárias atuam na DDM durante as manhãs e tardes. “Esse tipo de procura é tão grande que na próxima semana teremos quatro estagiárias na delegacia”, acrescenta Nathália.

A DDM de Sumaré, que fica na Rua Josias Pereira de Souza, na Vila Miranda, em breve deve mudar para outro prédio, mais amplo, na mesma região. Os últimos detalhes para acertar a mudança são finalizados pela Polícia Civil e prefeitura, que paga o aluguel do imóvel.

EXPANSÃO

A delegada, que passou a acumular a DDM de Santa Bárbara d’Oeste desde julho deste ano, quer expandir a atuação para esta cidade.

“Na próxima semana teremos uma reunião com a Prefeitura de Santa Bárbara para pedir assistente social e psicóloga para nos auxiliar. Também pretendemos fazer um espaço com brinquedos. Em Sumaré, por exemplo, quando temos denúncias de crimes sexuais, eu não converso diretamente, primeiro deixo passar pelas estagiárias para criarem um vínculo com elas. Depois eu atuo”, explica.

Mais de mil inquéritos estão em andamento

Nas unidades da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na RPT (Região do Polo Têxtil), mais de mil inquéritos policiais estão em andamento. De acordo com levantamento realizado pelo LIBERAL, a unidade com maior número é Americana, que conta com aproximadamente 500.

Santa Bárbara d’Oeste tem cerca de 250 e Hortolândia, cuja delegacia foi inaugurada em 25 de maio deste ano, já tem a mesma quantidade. A delegacia de Sumaré conta com 90 inquéritos policiais tramitando. Nova Odessa não dispõe de unidade especializada.

A SSP esclarece, em nota, que nos últimos sete meses as DDMs de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia atenderam 1.438 ocorrências e instauraram 926 inquéritos policiais. Destes, 633 foram resolvidos e relatados à Justiça.

A pasta ainda cita que desde o início da atual gestão, em 2019, mais de 2,3 mil policiais civis foram contratados. Paralelamente à política de recomposição dos efetivos, o Governo do Estado tem investido na valorização e melhoria da carreira policial, com um reajuste salarial acumulado em 26% na gestão.

A Secretaria informou também que, além disso, trabalha para modernizar os equipamentos e armamentos da Polícia Civil. No mesmo período, foram adquiridas 1.304 novas viaturas e mais de 4 mil novas armas, entre pistolas e carabinas. Outras 12,5 mil estão em processo de compra.