Defesas civis se mobilizam para colaboração às vítimas das chuvas

As defesas civis da região estão atuando na arrecadação de litros de água e alimentos não perecíveis que serão entregues para as vítimas das chuvas do litoral norte.

Na manhã desta quinta, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deve enviar dois agentes para São Sebastião, para auxiliar nos trabalhos de recuperação.

A Defesa Civil de Americana informa que está à disposição para oferecer qualquer tipo de ajuda, seguindo as orientações da Casa Militar e da Defesa Civil Regional de Campinas, e segue juntando mantimentos como água, alimentos e roupas que serão levados aos pontos de arrecadação em Santos e no Guarujá.

Acesso reduzido aos bairros é um problema enfrentado pelos profissionais de resgate – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

“Devemos ir semana que vem para Santos e Guarujá. Informo também que as pessoas evitem esses lugares porque ainda continua o risco de chuvas e alagamentos”, disse o superintendente da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins, diz que a PM (Polícia Militar) está atuando como ponto de apoio nas arrecadações.

“Todas as companhias da PM estão sendo usadas como pontos de doações, principalmente de água”, enfatiza.

As bases da Polícia Militar Rodoviária também são pontos de entrega de doações.