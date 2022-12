Defesa Civil emite alerta de tempestades na região

A Defesa Civil emitiu um alerta de tempestades para a região de Campinas até esta sexta-feira. Todo o Estado de São Paulo será afetado pelas fortes chuvas. Estão previstos cerca de 150 milímetros de precipitação na RPT (Região do Polo Têxtil).

“Um fluxo de umidade em níveis bem altos está chegando ao Estado de São Paulo. Esta umidade vem tanto da região da Amazônia quanto do oceano. Elas se juntam e favorecem a formação dos temporais e são potencializadas por uma frente fria”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

Na RPT estão previstos 150 mm de chuva nos próximos dias – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“A gente já teve alguns sinais no último fim de semana, com pancadas de chuva isoladas. Em Campinas, por exemplo, já tivemos alguns pontos de alagamento. E este é um período do ano em que muitas pessoas viajam e, quem se desloca, muitas vezes não conhece as vulnerabilidades do local de destino. É importante se informar sobre isso”, destaca Bruno.

De acordo com o comunicado emitido pela Defesa Civil, “há condições para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo”.

O órgão recomenda uma “atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas”.

Já no caso de alguma emergência, a orientação para a população é de ligar para a Defesa Civil, através do número 199, ou ainda para o Corpo de Bombeiros, pelo 193.