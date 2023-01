Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas na região a partir desta terça-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de fortes chuvas na RMC (Região Metropolitana de Campinas), que abrange a RPT (Região do Polo Têxtil), entre esta terça (3) e a sexta-feira (6). De acordo com a corporação, são esperados 120 milímetros de precipitações, que podem vir acompanhados de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. A região tem sofrido com as tempestades nas últimas semanas.

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) projeta que já nesta segunda-feira (2), entre o fim da tarde e o início da noite, a chuva deve aparecer de forma localizada e em grande quantidade.

Região tem novo alerta de tempestades e municípios já se preocupam com alagamentos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A partir desta terça, a expectativa é de que as precipitações se tornem constantes, ou seja, de longa duração – e igualmente volumosas.

“A aproximação de uma frente fria amanhã [terça], pelo oceano, ajuda a organizar um canal de umidade sobre o Estado. Além disso, temos mecanismos atmosféricos que proporcionam um ambiente ideal para a formação e desenvolvimento de nuvens de chuva e tempestade”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

No alerta, a Defesa Civil ainda destaca que há “risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atendo no número 193.

PROBLEMAS

As últimas semanas têm sido desafiadoras para as cidades da região, por conta dos problemas decorrentes das chuvas.

Na última quinta-feira (29), o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) e o IAC (Instituto Agronômico), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, divulgaram um balanço que mostrou que o volume de chuva na RPT, em dezembro, superou média dos últimos 30 anos.

Em Americana, Nova Odessa e Sumaré, nos bairros que margeiam o Ribeirão Quilombo, ruas e casas foram afetadas por enchentes. Os casos mais graves foram verificados em Sumaré, no Jardim Basilicata e no Três Pontes, que receberam a visita da Defesa Civil Estadual na última sexta-feira (30).