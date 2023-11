Defesa Civil alerta para temporais e rajadas de vento entre sexta-feira e domingo em todo o Estado

Segundo órgão, há previsão da chegada de uma frente fria no final de semana que pode criar condições rajadas de vento e temporais

Região pode ter chuvas nos próximos dias - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Defesa Civil divulgou, nesta quarta-feira (15), um alerta sobre a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Estado de São Paulo, que vive uma onda de calor extremo nos últimos dias. Segundo o órgão, há expectativa de que regiões registrem ventos fortes entre esta sexta-feira (17) e domingo (19).

“A soma de calor, umidade e a passagem de uma frente fria vão criar condições para temporais, granizo e fortes rajadas de ventos em grande parte do Estado”, informou a Defesa Civil.

De acordo com o órgão, há previsão de que as rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, com possibilidade de, próximo e durante o temporal, ter condições de chegar a 100 km/h em algumas áreas.

“Especialmente entre a tarde de sábado e o domingo, recomendamos atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e outras ocorrências”, informou.

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, também faz alerta para chuvas mais expressivas e generalizadas no fim de semana.

Defesa Civil alerta para ventos fortes entre amanhã e domingoNesta quinta, as temperaturas na região de Campinas devem oscilar entre 24°C e 37°C, com tendência de pancadas de chuva e temporais a partir da tarde. A previsão é de que entre sábado e domingo haja uma redução nas temperaturas, com a chegada de uma frente fria.