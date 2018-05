Decretos garantem combustível para prefeituras

Os decretos de situação de emergência publicados pelos prefeitos das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) têm ajudado a garantir o fornecimento de combustíveis para serviços essenciais nos municípios. Os textos fazem com que postos de combustível reservem parte dos produtos disponíveis para veículos oficiais e também de servidores que atuam nas áreas de Saúde e Segurança Pública, por exemplo.

Americana alterou o decreto de emergência incluindo na lista de atividades essenciais itens como atendimento funerário, concessionárias de serviços públicos e equipamentos de operação do aterro sanitário. O novo decreto também autoriza o abastecimento de veículos necessários para a manutenção do funcionamento da Administração Pública, o que engloba veículos pessoais de alguns servidores. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Alex Niuri, isso é necessário para que esses funcionários consigam ir e voltar do trabalho. Na tarde desta segunda, o posto que atende à prefeitura, localizado na Rua Gonçalves Dias com Avenida Cillos, recebeu combustível de carreta escoltada pela Polícia Militar, e o abastecimento foi feito com acompanhamento da Guarda Municipal de Americana.

“Estamos abastecendo o carro de pessoas que prestam serviços que não podem parar, como motorista de ambulância, médicos da urgência e emergência, esse pessoal tem um ticket assinado pelo secretário de cada pasta. Estamos aqui para tornar a operação a mais rigorosa possível para que seja cumprido à risca o decreto”, afirmou. O limite de abastecimento era de 25 litros por veículo.

A abertura do posto atraiu dezenas de motoristas, que eram avisados pelo secretário que o abastecimento seria feito somente em veículos previstos no decreto.

Também amparados por decretos, os prefeitos de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), de Sumaré, Luiz Dalben (PPS), e de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), conseguiram garantir carregamentos de combustíveis para os serviços essenciais.

No decreto barbarense, o prefeito determina a reserva de combustíveis nos postos do município e autoriza a Guarda Municipal a escoltar o produto, que será coletado por um caminhão comboio do DAE (Departamento de Água e Esgoto). O veículo tem capacidade de 5 mil litros. A intenção é comprar diesel para abastecer ambulâncias, caminhões de lixo e ônibus do transporte público.

Já Dalben determinou que Guarda Municipal, em conjunto com o Exército Brasileiro, façam a escolta dos caminhões de combustível, garantindo o abastecimento dos veículos e a continuidade dos serviços do Hospital Estadual e das unidades de saúde da rede municipal, além do Pronto Atendimento da Unimed. Segundo informações da prefeitura, foram 30 mil litros de combustível destinados a essas atividades.

Em Hortolândia, Perugini também buscou, com o decreto, garantir o abastecimento das ambulâncias e de funcionários que atuam em áreas essenciais.