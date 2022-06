Declarações do IR entregues na região superam projeções da Receita Federal

O número de declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022 entregues até o prazo final, às 23h59 desta terça-feira, na RPT (Região do Polo Têxtil), superou a estimativa da Receita Federal. Eram esperadas 236.245 declarações nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, mas foram recebidas 255.961, cerca de 8,3% a mais.

Em todo o país, o número de declarações recebidas também superou as projeções do governo. Foram recebidas 36.322.912 declarações no Brasil. A expectativa inicial era de que 34,1 milhões de declarações fossem enviadas. Mesmo com a disparada da inflação e defasagem da tabela do IR, a estimativa da Receita era receber o mesmo número de declarações enviadas em 2021.

Quem perdeu o prazo para envio da declaração terá que baixar o programa da Receita Federal e mandar o documento da mesma forma como deveria ter sido feita dentro do prazo. Assim que emitir a declaração, o contribuinte receberá a “notificação de lançamento de multa” e a Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) da mesma. O contribuinte terá 30 dias para efetuar o pagamento e regularizar sua situação.

A multa para quem faz a declaração fora do prazo é de no mínimo R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Quem não tem imposto a pagar terá R$ 165,74 descontados da eventual restituição a que teria direito. Já aqueles que terão que pagar o imposto de renda, a multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, começando a contar a partir de maio. O valor máximo é de 20% do imposto a pagar.