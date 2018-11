Decisão do governo cubano afeta 31 médicos na região

A decisão de abandonar o programa Mais Médicos anunciada nesta quarta-feira pelo governo de Cuba atingirá 31 médicos na região. São profissionais cubanos que trabalham na rede pública de saúde dos municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia. Americana não possui cubanos atuando dentro do programa e Sumaré não informou.

Foto: Arquivo/O Liberal

O programa existe no Brasil desde 2013. Foi criado na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com o objetivo de atrair médicos estrangeiros ao País, ampliando assim a oferta de profissionais da saúde na rede pública. A decisão de abandonar o programa foi anunciada por Cuba após o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) condicionar a continuidade do convênio à algumas exigências, entre elas a aplicação de teste de capacidade.

Em Americana, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o município conta com sete médicos dentro do programa, porém, como nenhum é de nacionalidade cubana a prefeitura garante que a decisão anunciada não acarretará nenhum impacto à rede básica de saúde municipal.

Cidades vizinhas, no entanto, estão preocupadas com a exclusão do país caribenho. Nova Odessa, por exemplo, já cogita a contratação de profissionais em caráter emergencial para evitar que o atendimento na rede municipal seja afetado. São oito cubanos atuando no município.

“Nova Odessa vai perder muito com a saída dos médicos cubanos e já estamos elaborando um plano de reposição desses profissionais por médicos concursados. Vamos solicitar a abertura de concurso para médicos clínicos mensalistas para as unidades básicas de saúde. A demanda de cada unidade será avaliada e, se necessário, contrataremos de forma emergencial profissionais para não deixar a população desassistida”, garante Vanderlei Cocato, secretário de Saúde.

Entre os municípios citados, Hortolândia é o que possui mais cubanos. A cidade informa que são 26 médicos dentro do programa, sendo 18 de Cuba. Em nota, o poder público destaca que o apoio deles foi fundamental na reestruturação e ampliação da rede municipal de saúde e lamenta a decisão.

“Conseguimos estruturar e ampliar a rede de atenção básica na cidade com apoio destes profissionais, já que a contratação de médicos sempre foi um desafio. Hoje, Hortolândia conta com 17 unidades básicas de saúde, sendo que há pouco mais de 10 anos eram apenas três. Por este motivo, a vemos com preocupação a saída de Cuba do programa”, afirma a prefeitura, complementando que o município aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre as medidas que serão adotadas para evitar a desassistência.

Santa Bárbara, onde cinco dos sete médicos do programa vieram de Cuba, também vai aguardar manifestação do governo federal antes de decidir o que fazer. “O município ainda não foi notificado oficialmente e aguardará diretrizes do Governo Federal”, diz a prefeitura sobre o tema.